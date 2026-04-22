Giulia De Lellis ha parlato del suo rapporto con il compagno, sottolineando come la presenza di Priscilla abbia cambiato il loro legame. La influencer ha ammesso di essere più innamorata di lui come padre rispetto alla versione romantica. Da quando è nata la bambina, ha detto di non poterne più fare a meno e di immaginare la sua vita senza di lui. La coppia si trova in attesa di ufficializzare il loro legame.

Alla domanda se lui le sia stato accanto, Giulia De Lellis risponde: «Sì lui dormiva con me, dall'inizio alla fine mi è stato vicino. All'inizio ha avuto dei dubbi se assistere al parto o meno, ma gli ho detto: "Non è un'opzione, io posso scegliere di partorire o no? No, io devo partorire per forza e quindi tu mi stai vicino!" E infatti mi è stato vicino». Tony Effe si è subito impegnato per essere un buon papà. «Da lì ovviamente poi ha dormito con me e la bimba i giorni dopo. Le ha dato lui il primo biberon, lui le ha cambiato il primo pannolino, lui ha fatto il primo bagnetto». È proprio questa dimensione familiare ad avere cambiato la prospettiva del loro rapporto.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giulia De Lellis: «Tony Effe? Ne sono più innamorata in versione papà. Da quando è nata Priscilla, non mi immagino più la mia vita senza di lui»

Giulia De Lellis festeggia il suo 30º compleanno

Notizie correlate

Tony Effe e Giulia De Lellis verso il matrimonio? Parla luiTony Effe e Giulia De Lellis verso il matrimonio? La storia che nessuno si aspettava (ma che ora tutti osservano) Quando mondi apparentemente lontani...

Tony Effe: «Giulia De Lellis vorrebbe tanto sposarsi, io no. I bambini sono piccoli una volta sola, sto con mia figlia tutti i giorni»Anche per Giulia De Lellis la gravidanza «è stata desiderata e cercata», come aveva puntualizzato lei sui suoi social.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Giulia De Lellis e Tony Effe si sposano? Ecco i nuovi indizi...; Giulia De Lellis e Tony Effe si sposano? Gli indizi dai social accendono il gossip; Matrimonio per Giulia De Lellis e Tony Effe? Spuntano gli abiti da sposi; Tony Effe e Giulia De Lellis: la rara foto con la piccola e quei messaggi sul matrimonio che accendono il gossip.

Giulia De Lellis parla di Tony Effe: Vorrebbe subito un altro figlio. Poi rivela la fissa del compagno: Ne è ossessionatoL'imprenditrice e influencer è tornata come ospite al podcast di Diletta Leotta e ha rivelato un dettaglio mai detto prima sul trapper ... today.it

Giulia De Lellis e Tony Effe: gravidanza, progetti di famiglia e il rifiuto di mostrare la figliaGiulia De Lellis parla apertamente della gravidanza, del ruolo di Tony Effe come padre e della scelta di tutelare la privacy di Priscilla ... notizie.it

“Lo chiamavo anche 20 volte al giorno” Giulia De Lellis racconta la gelosia vissuta durante la gravidanza con Tony Effe. - facebook.com facebook