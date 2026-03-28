6 nuove puntate in arrivo ogni martedì. Prima ospite la campionessa olimpica Francesca Lollobrigida Diletta Leotta è incinta del suo secondo bebè ma non ha intenzione di prendersi una pausa dal lavoro. Tra la radio, la tv e i social, la conduttrice sportiva continua a trottare anche col pancione e proprio in questo speciale momento della sua vita ha deciso di tornare con il suo podcast e vodcast, “Mamma Dilettante”, dove affronta i temi della genitorialità, gravidanza e altri argomenti delicati tutti raccontati con onestà e spontaneità. Tanti i nuovi ospiti per questa quinta edizione del format profotto da Dopcast. "Volevo portare mio figlio sul podio, ma non era permesso - ha raccontato -. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Diletta Leotta, torna il podcast "Mamma Dilettante": quando esce e tutti gli ospiti: da Bianca Balti a Giulia De Lellis

Articoli correlati

Leggi anche: Giulia De Lellis, la vita da neo mamma: “Mi sento in colpa quando devo allontanarmi”

"Quando il ginecologo me lo ha detto mi stavo mettendo a piangere”. Giulia De Lellis e il messaggio dolcissimo per tutti i genitori30 anni, dapprima corteggiatrice di Uomini e Donne, poi concorrente del Grande Fratello Vip.

Tutti gli aggiornamenti su Diletta Leotta

Temi più discussi: Diletta Leotta, al via la quinta stagione del podcast ‘Mamma Dilettante’; Diletta Leotta, quando nasce il secondo figlio e il nome scelto; Diletta Leotta: Vorrei partorire a maggio e a giugno andare in Usa per i Mondiali. La seconda gravidanza? Non sono più una dilettante; Diletta Leotta: Sono proprio una babba, solo io posso farmi fregare così. Ecco cosa è successo...

Francesca Lollobrigida: «Mio figlio mi ha portato una virosi dal nido, stavo per rinunciare alle Olimpiadi. Sesso? Mio marito aveva il pass giornaliero»Diletta Leotta, speaker di Radio 105 e conduttrice di DAZN, in dolce attesa del suo secondo figlio torna col suo podcast e vodcast Mamma Dilettante, prodotto da Dopcast e arrivato alla ... leggo.it

Diletta Leotta smonta i luoghi comuni sulla genitorialità: torna Mamma Dilettante 5Con le domande scomode di sempre e la nuova rubrica piene rase, Diletta è pronta a tornare con ospiti d’eccezione: ecco tutti i dettagli. libero.it

Diletta Leotta. Buongiorno - facebook.com facebook