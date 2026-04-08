Sul fronte del mercato invernale, la società granata ha deciso di intervenire sulle fasce laterali della rosa. Tra i nomi al momento più caldi ci sarebbe quello di un giovane proveniente da una squadra di seconda divisione, considerato il primo obiettivo tra gli esterni. Le trattative sono in corso, e nelle prossime settimane potrebbero arrivare aggiornamenti ufficiali. La strategia mira a rinforzare il reparto con innesti mirati.

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© Calcionews24.com - Calciomercato Torino, i granata si rifanno il look sulle fasce: Belghali il primo nome nella lista! Il piano d’azione

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#Allegri infuriato col IV Uomo per il rigore al #Torino: "Come si fa a dare un rigore così Io ci provo a restare calmo, ma così mi fate passare la voglia... Io smetto di allenare!" [ @DAZN_IT ] #Milan #MilanTorino x.com