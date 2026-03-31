A Roma, Wesley dovrà restare fuori per circa un mese a causa di un infortunio confermato dagli esami strumentali. La sua assenza riguarda le prossime quattro partite contro Inter, Pisa, Atalanta e Bologna. La squadra si prepara a modificare le fasce di gioco in assenza del giocatore, mentre il tecnico sta valutando le soluzioni disponibili per sostituirlo.

Emergenza totale sulle fasce per la Roma di Gian Piero Gasperini. Gli esami strumentali hanno confermato lo stop di un mese per Wesley, che salterà il poker di sfide decisive contro Inter, Pisa, Atalanta e Bologna. Con il brasiliano ai box fino a maggio, il tecnico giallorosso è costretto a una gestione d’azzardo: senza le garanzie fisiche di Angelino, la maglia da titolare per la supersfida di San Siro sarà un ballottaggio tra Tsimikas e Rensch. Entrambi i profili, tuttavia, appaiono ormai ai margini del progetto tecnico: il greco è destinato alla cessione estiva, mentre l’olandese non ha mai convinto per continuità nel sistema di gioco capitolino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Wesley ko un mese: Gasperini lancia la rivoluzione sulle fasce

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