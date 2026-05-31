Una nuova collezione di Marc Jacobs presenta un make-up massimalista con un packaging che richiama gli anni Duemila. Il design si distingue per uno stile giocoso e colorato. La tendenza del trucco evidente e vistoso, molto apprezzata dalle giovani generazioni, è al centro della linea. La collezione combina elementi retrò con un’estetica moderna, puntando su prodotti che valorizzano l’espressione individuale.

Marc Jacobs Beauty torna all'insegna del make-up massimalista I segnali che si stia andando oltre, insomma, sono ormai molto più che semplice indizi. Lo hanno dimostrato le passerelle del prossimo Autunno-Inverno, dove si sono imposti eyeliner, rossetti decisi e ombretti scintillanti, così come lo raccontano le collezioni make-up. Su tutte, l'ultima di Marc Jacobs Beauty, che ha annunciato il lancio su Sephora.com per il prossimo 1 giugno. Marc Jacobs Beauty, nato nel 2013, è tornato con un punto di vista decisamente diverso. Dal packaging nero elegante e formule ad alta efficacia, il brand ha resistito all'era dei tutorial su YouTube fino a chiudere nel 2021, quando TikTok è esploso come forza trainante del settore beauty. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La nuova collezione di Marc Jacobs sancisce il ritorno del make-up massimalista

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