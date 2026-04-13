La terza stagione di Euphoria è arrivata il 13 aprile su HBO Max, Sky e Now, portando con sé un nuovo stile di trucco. La serie continua a proporre un look massimalista, ma con un tono più glamour rispetto alle stagioni precedenti, meno giocoso e più sofisticato. Le appassionate hanno atteso con entusiasmo questa uscita, consapevoli che il trucco diventa protagonista di una narrazione visiva più audace e stilizzata.

La trama e i temi controversi al centro del racconto hanno suscitato ampi dibattiti online, ma molti nel mondo ne sono diventati addicted soprattutto per i suoi accattivanti make-up look, realizzati da Donni Davy. Possiamo, infatti parlare di un'epoca cosmetica prima e dopo Euphoria: dopo l'uscita della serie i fan hanno iniziato a sostituire i loro prodotti abituali con eyeliner neon e ombretti iridescenti. «Dopo il boom iniziale, ho ricevuto migliaia di messaggi da persone che mi raccontavano di come il trucco della serie le avesse ispirate. Non solo esperti del settore, ma anche gente che non aveva mai provato a esprimersi attraverso i cometici prima di allora.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Donni Devy, make-up artist di Euphoria 3: «Nella terza stagione il trucco è massimalista, ma meno giocoso e più glamour che mai»

Euphoria, aspettando la terza stagione, a tu per tu con la make-up artist Donni Devy: «Il trucco può aiutare a sentirci come la versione supereroina di noi stesse»La trama e i temi controversi al centro del racconto hanno suscitato ampi dibattiti online, ma molti nel mondo ne sono diventati addicted soprattuto...

Euphoria 3, a tu per tu con la make-up artist Donni Devy: «Il trucco può aiutare a sentirci come la versione supereroina di noi stesse»La trama e i temi controversi al centro del racconto hanno suscitato ampi dibattiti online, ma molti nel mondo ne sono diventati addicted soprattutto...