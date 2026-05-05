Tutto quello che sappiamo sulla nuova linea make up di Marc Jacobs

Nel settore cosmetico, si parla spesso di beauty nostalgia, ma c’è anche chi sta preparando il proprio ritorno nel mondo del trucco. Recentemente, sono circolate notizie su una nuova linea di prodotti di un marchio di alta moda. La collezione include diversi articoli destinati a riempire gli scaffali dei negozi e a essere lanciati sul mercato. Nessuna informazione dettagliata sulle caratteristiche specifiche dei prodotti è ancora stata resa pubblica.

Mentre nel settore cosmetico si parla sempre più spesso di beauty nostalgia, c’è chi pianifica il proprio comeback nel make up. Si tratta di Marc Jacobs, il cui ritorno nel segmento del trucco è sempre più vicino e passa da un indizio social che ha già acceso i radar degli amanti del brand. Nelle scorse ore lo stilista ha pubblicato sui suoi profili personali una foto che mostra in anteprima un bronzer racchiuso in un pack metallizzato, impreziosito da un fiore tridimensionale: un teaser studiato, quasi un manifesto estetico, che anticipa il rilancio ufficiale previsto – secondo voci di corridoio – per giugno 2026. Marc Jacobs make up: la storia.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Tutto quello che sappiamo sulla nuova linea make up di Marc Jacobs Sellos, trompetas y tribulación: Entrevista reveladora Notizie correlate Leggi anche: Nomi, dinamiche e punti oscuri: tutto quello che sappiamo sulla nuova Calciopoli Una Nuova Vita 2 si farà? Tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione della fiction con Anna ValleDopo il gran finale di “Una nuova vita”, la fiction di successo di Canale 5 con protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci, il pubblico italiano si...