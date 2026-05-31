La novità è il pickleball Si inaugura l’impianto

Da ilgiorno.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Valchiavenna apre un nuovo impianto dedicato al pickleball, uno sport in rapida diffusione a livello globale. Nato negli Stati Uniti negli anni Sessanta, combina elementi di tennis, badminton e ping pong. La disciplina ha registrato il più alto tasso di crescita tra gli sport al mondo. L'apertura mira a promuovere questa attività tra gli appassionati e la comunità locale.

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In Valchiavenna sbarca il fenomeno pickleball. La disciplina sportiva, quella con il tasso di crescita più alto al mondo, è nata negli Usa negli anni ’60 ed è un mix tra tennis, badminton e ping pong. Si gioca su un campo di dimensioni ridotte, con particolari racchette (rigide) e una pallina di plastica bucherellata. È adatta perciò a persone di tutte le età. Negli States ci sono oltre 36 milioni di iscritti e tutto il mercato è in espansione. E il fenomeno è in espansione anche in Europa e in Italia un po’ sulla scia del padel. Potrebbe prendere il posto o rivaleggiare col padel? È presto per dirlo ma i segnali ci sono. E in Valchiavenna hanno pensato bene di costruire un campo da gioco a Prosto di Piuro, L’inaugurazione è prevista per il prossimo 2 giugno, a partire dalle 16. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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