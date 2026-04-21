A San Francesco al Prato è stato inaugurato un nuovo impianto di oscuramento. L’intervento mira a migliorare la conservazione e la fruibilità del patrimonio storico e artistico presente nel sito. L’installazione è stata realizzata recentemente e coinvolge tecnologie che permettono di controllare la quantità di luce che entra nell’ambiente. La struttura si inserisce nell’ambito di interventi di tutela e valorizzazione di questo monumento.

Il mecenatismo contemporaneo compie ancora “miracoli“ e rende più bello e fruibile il patrimonio culturale e monumentale dell’ Umbria: venerdì alle 11, l’ Auditorium di San Francesco al Prato ospiterà la cerimonia di inaugurazione del nuovo impianto di oscuramento della superficie vetrata dell’abside. L’evento sarà l’occasione per ringraziare pubblicamente l’impresa mecenate Diva International srl che, attraverso lo strumento dell’ Art Bonus, ha donato e reso possibile questo fondamentale intervento di valorizzazione. Alla cerimonia saranno presenti i rappresentanti dell’impresa mecenate Diva International srl, la sindaca Vittoria Ferdinandi, l’assessore ai lavori pubblici con delega Art Bonus Francesco Zuccherini e i rappresentanti degli uffici tecnici e della comunicazione Art Bonus.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Francesco al Prato inaugura l’impianto di oscuramento

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