Durante la notte tra il 16 e il 17 maggio 2026, almeno cinque droni sono stati rilevati sopra una regione dell’est della Russia. Le autorità locali hanno confermato che alcuni di questi dispositivi sono stati abbattuti, mentre altri si sono schiantati in aree disabitate. Non ci sono segnalazioni di feriti o danni significativi. L’attacco ha coinvolto obiettivi vicini a infrastrutture civili e militari.

L’attacco ucraino condotto nella notte tra il 16 e il 17 maggio 2026 non può essere liquidato come una semplice operazione di droni, né come l’ennesimo episodio della guerra tecnologica che da anni accompagna il conflitto russo-ucraino. Siamo davanti a qualcosa di più significativo: una dimostrazione di capacità, una prova di saturazione, un esperimento operativo su vasta scala e, nello stesso tempo, un atto politico. Per la prima volta dall’inizio della guerra, la Russia ha dovuto affrontare una pressione simultanea su quattordici regioni del proprio territorio, oltre alla Crimea. I vettori ucraini sono arrivati fino al Mar Caspio, cioè a oltre mille chilometri dalla linea del fronte. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La notte in cui l’Ucraina ha portato la guerra nel cuore della Russia

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AP sees inside Chernobyl Nuclear Power Plant 40 years after disaster

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