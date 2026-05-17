Nella notte, Mosca è stata teatro di un attacco con droni, con esplosioni e sirene che hanno svegliato la città. I video condivisi online mostrano i bagliori provocati dalla contraerea e gli impatti tra i palazzi e le strade. Si registrano almeno tre vittime e decine di feriti a causa dell’incidente. I frammenti di droni sono stati avvistati in diverse zone della capitale, mentre le autorità continuano le operazioni di sicurezza nella zona.

La notte sopra Mosca si è riempita di esplosioni, sirene e lampi nel cielo. I video diffusi sui social mostrano i bagliori della contraerea russa, il rumore secco degli impatti e i frammenti dei droni che precipitano tra palazzi, strade e periferie della capitale. È stato uno degli attacchi più pesanti contro il territorio russo dall’inizio della guerra, una nuova escalation che porta il conflitto direttamente nel cuore politico e simbolico della Russia. Secondo le autorità russe, decine di droni ucraini sono stati lanciati nella notte contro Mosca e la regione circostante. La difesa aerea avrebbe abbattuto oltre settanta velivoli senza pilota, ma alcuni sarebbero riusciti a colpire zone residenziali e infrastrutture nell’hinterland della capitale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Droni su Mosca, la guerra entra nel cuore della Russia: almeno tre morti e decine di feriti

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