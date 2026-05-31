La musica batte nel cuore della città È il Gallarate Summer Sound 2026
Dal 12 giugno al 25 luglio, piazza Libertà a Gallarate ospiterà il Gallarate Summer Sound 2026, una serie di concerti serali ogni venerdì. La manifestazione coinvolge diversi generi musicali e si rivolge a un pubblico vario. La piazza si trasforma così nel punto di riferimento principale per l’estate culturale della città, con eventi che si svolgeranno ogni settimana fino alla fine di luglio.
Dal 12 giugno al 25 luglio piazza Libertà diventerà il cuore pulsante della programmazione estiva, ospitando ogni venerdì sera appuntamenti pensati per un pubblico trasversale. L’apertura degli eventi sarà affidata a dj set e attività per famiglie a partire dalle 20, mentre dalle 21.30 il palco si accenderà con concerti live e finali dei contest musicali dedicati agli artisti emergenti. A illustrare la visione del progetto è stata l’assessora alle Attività economiche Belinda Simeoni, che ha parlato di una trasformazione del centro storico in uno spazio "di incontro, musica, socialità e vitalità urbana", con la volontà di rafforzare l’ attrattività della città nei confronti di famiglie, giovani e visitatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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