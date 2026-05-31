Dal 12 giugno al 25 luglio piazza Libertà diventerà il cuore pulsante della programmazione estiva, ospitando ogni venerdì sera appuntamenti pensati per un pubblico trasversale. L’apertura degli eventi sarà affidata a dj set e attività per famiglie a partire dalle 20, mentre dalle 21.30 il palco si accenderà con concerti live e finali dei contest musicali dedicati agli artisti emergenti. A illustrare la visione del progetto è stata l’assessora alle Attività economiche Belinda Simeoni, che ha parlato di una trasformazione del centro storico in uno spazio "di incontro, musica, socialità e vitalità urbana", con la volontà di rafforzare l’ attrattività della città nei confronti di famiglie, giovani e visitatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La musica batte nel cuore della città. È il Gallarate Summer Sound 2026

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