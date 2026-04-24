Prada interpreta l’estate con Days of Summer una campagna che porta la spiaggia nel cuore della città con protagonista Bella Hadid

Prada interpreta l’estate da una prospettiva inedita con Days of Summer, una campagna che porta la spiaggia nel cuore della città, creando scenari sospesi tra realtà e illusione. L’effetto è quello di una realtà sdoppiata, dove elementi inconciliabili trovano una convivenza visiva sorprendente. Davanti all’obiettivo di David Sims, Bella Hadid, Damson Idris, Louis Partridge e Liu Wen appaiono come presenze sospese, immerse in ambienti che sfuggono a una definizione univoca. La spiaggia diventa uno spazio mentale prima ancora che fisico, mentre l’architettura urbana agisce come elemento di disturbo e contrasto. La visione è orchestrata da Ferdinando Verderi, che traduce in immagini la complessità della collezione.🔗 Leggi su Amica.it

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