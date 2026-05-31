A Ferrara, nel 1975, Franco Farina, allora direttore della Galleria Civica di Modena, promosse la mostra Ladies and Gentlemen di Andy Warhol, che segnò una svolta per la città, e anche per la comprensione dell’artista. Janus (il curatore, pseudonimo di Roberto Gianoglio) aveva scelto circa 100 opere dedicate a drag queen, transessuali per lo più neri e portoricani. X Leggi anche › Andy Warhol a Ferrara e gli altri appuntamenti da non perdere Andy Warhol, l’artista che aveva reso icone bizantine i prodotti del mercato globale, dalle conserve di pomodoro Campbell alla Coca Cola, a Marilyn Monroe, a Mao Zedong, ora si rivolgeva ai margini, agli scarti di quello stesso sistema che lui contribuiva a celebrare, e con cui e in cui giocava. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La mostra di Ferrara sul maestro della Pop Art rende omaggio a un’altra esposizione del 1975. Dove il poeta non riuscì ad andare...

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