Andy Warhol torna a Ferrara con una mostra ai Diamanti che raccoglie centocinquanta tra le sue opere più famose. L’esposizione presenta una vasta selezione di serigrafie, ritratti e opere di varia natura del padre della pop art. Tra le opere in mostra si trova anche l’immagine serigrafica di Wilhelmina Ross, drag queen e performer. La mostra è aperta al pubblico fino a data da definire.

Franchella L’immagine serigrafica di Wilhelmina Ross, drag queen e performer che ha avuto la possibilità di posare per Andy Warhol, proiettata sulla parete laterale del salone d’onore di palazzo dei Diamanti, proprio sotto ai quattro evangelisti di XIII secolo dell’anonimo Maestro di San Bartolo, ha creato, certo casualmente, un cortocircuito storico artistico in grado di testimoniare, già a livello visivo, la grande rivoluzione del padre della Pop Art. Sopra, un maestro medievale anonimo ritrae quattro soggetti celebri; sotto, un artista celebre ritrae un soggetto, all’epoca, anonimo e marginale. In sintesi: il ribaltamento del paradigma.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Andy Warhol torna a Ferrara. In mostra ai Diamanti centocinquanta capolavori del padre della ’pop art’

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