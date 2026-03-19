A Massa, al Mug 2 di via Alberica, dal 28 marzo al 28 giugno, si tiene una mostra dedicata a Warhol e alla pop art. L’esposizione presenta una selezione di opere che rendono omaggio al famoso artista della pop art, con pezzi di diversi autori e tecniche. La mostra rimane aperta per tre mesi, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire questa particolare interpretazione del movimento artistico.

Arriva a Massa un omaggio a Warhol e all’universo pop. E’ in programma, infatti, al Mug 2 di via Alberica, a Massa, dal 28 marzo al 28 giugno, una mostra con una straordinaria selezione di opere omaggio al grande artista della pop art Andy Wharol. Il Mug 2, diretto da Clara Mallegni, dedica questa nuova, importante esposizione a uno dei protagonisti assoluti dell’arte del Novecento con serigrafie, fotografie e cimeli provenienti interamente da collezioni private. Grazie alla direzione della Fondazione Mazzoleni, che si occupa di valorizzazione e promozione dell’arte contemporanea, la mostra restituisce al pubblico un percorso di alto valore culturale dedicato all’universo della pop art. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La mostra Omaggio a Wharol e alla pop art

Articoli correlati

Leggi anche: Icon Pop, la mostra sulle innovazioni di Pop Art e Neon Pop

Leggi anche: Rocco Lancia in "Pop art 4 mayer": la mostra a Latina

JASON WU Spring/Summer 2026: A Show Inspired by Rauschenberg

Aggiornamenti e notizie su La mostra Omaggio a Wharol e alla pop...

Temi più discussi: Visita guidata alla mostra: Omaggio a Rembrandt; Papa Benedetto XVI: una mostra-omaggio a Pordenone, a quasi 100 anni dalla nascita. La prima in Italia; Una mostra-omaggio a Lisetta Carmi; La mostra Omaggio a Wharol e alla pop art.

La mostra Omaggio a Wharol e alla pop artDal 28 marzo al 28 giugno, al Mug 2, una straordinaria selezione di opere del grande artista provenienti da collezioni private ... lanazione.it

Omaggio a Rembrandt, inaugurata la mostra: Cremona celebra il maestro fiammingoUna quarantina di quadri, sei sezioni per altrettanti temi ma soprattutto l’opera di uno degli artisti più amati della ... cremonaoggi.it

#Tennis, #Sinner pronto per Miami: “Darò il massimo” L’omaggio ad #Antonelli: “Sta facendo cose incredibili” x.com

#Tennis, #Sinner pronto per Miami: “Darò il massimo” L’omaggio ad #Antonelli: “Sta facendo cose incredibili” - facebook.com facebook