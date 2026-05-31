«Mi è stata trasmessa dalla nonna Rosetta, che mi lasciò in eredità due sterline. Mi brillavano gli occhi pensando quante ne avevano viste quelle monete da quando erano state coniate negli anni Trenta. Oggi so che qualunque sarà il destino dei nostri sistemi economici, l’oro ci sopravviverà» È nato a Como e vive a Copenaghen, dove lavora per una casa editrice danese. Ha collaborato con varie testate, tra cui Link - Idee per la tv, Rivista Studio, Wired e Vanity Fair. Mia nonna materna Rosa, per tutti Rosetta, mi ha insegnato il valore dell’oro. La nonna Rosetta era nata nel 1913 a Mendrisio, in Svizzera. I suoi genitori erano di ritorno dalla Germania dove avevano provato ad aprire, senza successo, una panetteria. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La mia insana passione per l’oro

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