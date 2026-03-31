Il 2 aprile alle 21, in una città italiana, si terrà un evento legato a un imprenditore di 32 anni noto come Mr Oro d’Oro, che gestisce una rete di negozi di compro oro tra Milano e Torino. L’imprenditore ha annunciato una nuova iniziativa legata all’oro, che ha recentemente ripreso attenzione come bene rifugio in periodi di instabilità economica. La sua presenza sui social lo ha reso una figura nota nel settore.

Milano, 31 marzo 2026 – L’oro torna protagonista come bene rifugio a prova di crisi. Mr Oro d’Oro, carismatico imprenditore 32enne e star dei social alla guida di una rete di negozi di compro oro situati tra Milano e Torino, giovedì 2 aprile alle 21.25 racconterà questa realtà nella nuova serie di DMax “Mr. Oro – Tutto ha un prezzo”, in prima tv sul canale 52, Tivùsat canale 28, produzione GiUMa per Warner Bros Discovery. Intanto l’affarista dagli occhi color ghiaccio si racconta al Giorno. Come nasce la sua passione per la compravendita di oro? “Mia madre è una grande appassionata, desiderava solo regali d’oro. Ho avuto questo imprinting da bambino e sono stato rapito da questo settore nel quale ho lavorato dall’età di 19 anni con i miei titolari dell’epoca, oggi competitor. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mr Oro d’Oro, sicuro come un morso a 24 carati: “La mia rivoluzione tra negozi e social”

Articoli correlati

Mr.Oro, imprenditore contemporaneo: così ha costruito un brand tra negozi, social e televisioneNel mondo del compro oro a Milano, emergere non significa solo saper valutare correttamente un oggetto, ma riuscire a costruire fiducia,...

Mr.Oro d’Oro tra social e TV: il volto mediatico della compravendita di preziosiDal banco alla telecamera: la nascita di un personaggio pubblico Per anni il settore dei compro oro è rimasto nascosto, quasi nell’ombra.

Huawei lancia uno smartwatch da 3.300 euro: ha oro 24 carati e resiste a 150 metriQuando si parla di smartwatch di lusso, il confine tra tecnologia e gioielleria diventa sempre più sfumato.