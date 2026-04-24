L’insana passione di Stati Uniti e Israele per l’età della pietra

Il ministro della Difesa israeliano ha recentemente affermato che Israele si trova in una fase di attesa, senza fornire ulteriori dettagli. Questa dichiarazione ha riacceso l’attenzione sul rapporto tra le politiche militari di Israele e gli Stati Uniti, che spesso si sono mostrati vicini nelle scelte strategiche. La discussione si concentra sulla posizione di Israele riguardo alle sue azioni e alle alleanze internazionali senza entrare in analisi o interpretazioni.

Le dichiarazioni del ministro della Difesa Israel Katz secondo cui Israele sarebbe solo in attesa del via libera americano per «riportare l’Iran all’età della pietra», nella loro banale brutalità, dicono molto della natura di questa guerra, ma anche del governo israeliano e del governo americano, e in poche parole del mondo che ci circonda. Non foss’altro perché l’espressione era una citazione testuale da una dichiarazione di Donald Trump, che il 2 aprile aveva promesso all’Iran esattamente questo trattamento. Dichiarazioni del genere trovano ampio spazio nell’articolo dedicato dall’Economist all’imbarbarimento della stessa retorica di guerra, a partire da un parallelo implacabile.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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