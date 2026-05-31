La lunga vita del Caffè Siena | Altro che chiusura una rinascita
Il Bar Siena di Pisa annuncia che non chiuderà e si prepara a una rinascita. La gestione ha confermato che l’attività continuerà, contrariamente a quanto si era ipotizzato in passato. La struttura ha attraversato momenti difficili, ma ora si lavora a nuovi progetti per mantenere aperto il locale. La proprietà ha comunicato che l’obiettivo è preservare la tradizione e offrire un servizio stabile ai clienti. Nessuna data di chiusura o di riapertura è stata ancora ufficializzata.
Pisa, 31 maggio 2026 – “Il Bar Siena non è scomparso e non scomparirà. Al contrario, rappresenta ancora oggi la dimostrazione concreta che esistono imprenditori capaci di credere nell’identità delle città, nel valore dei negozi storici e in quei luoghi dove accoglienza, relazione umana e senso di appartenenza continuano ad avere un significato autentico. Una realtà ben diversa dalle grandi multinazionali, spesso prive di qualsiasi legame con il territorio e con la comunità che le ospita”. Parola di Luigi Chen, il nuovo proprietario italo-cinese e pisano di nascita, dello storico caffè di Corso Italia che a dicembre taglierà il traguardo dei 91 anni di attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it
A new life in the mountains: raising more chickens and completing the home.
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