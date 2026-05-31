La lunga vita del Caffè Siena | Altro che chiusura una rinascita

Notizia in breve

Il Bar Siena di Pisa annuncia che non chiuderà e si prepara a una rinascita. La gestione ha confermato che l’attività continuerà, contrariamente a quanto si era ipotizzato in passato. La struttura ha attraversato momenti difficili, ma ora si lavora a nuovi progetti per mantenere aperto il locale. La proprietà ha comunicato che l’obiettivo è preservare la tradizione e offrire un servizio stabile ai clienti. Nessuna data di chiusura o di riapertura è stata ancora ufficializzata.