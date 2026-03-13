Milano cambia la raccolta | ora le capsule del caffè finiscono in un altro sacco

A Milano è stato deciso di modificare il metodo di smaltimento delle capsule di caffè usate, che ora devono essere conferite in un sacco differente rispetto a quello abitualmente utilizzato. Questa novità riguarda tutte le abitazioni e mira a cambiare le modalità di raccolta di un rifiuto molto comune nelle case dei cittadini. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.

A Milano cambia una piccola ma significativa abitudine quotidiana legata alla raccolta dei rifiuti: le capsule del caffè usate, sempre più diffuse nelle case, non dovranno più essere smaltite come prima. Il sistema di raccolta della città introduce infatti una nuova modalità di conferimento che modifica il modo in cui questi rifiuti vengono differenziati. Una novità che riguarda milioni di capsule consumate ogni anno. E che potrebbe fare davvero la differenza. Milano cambia la raccolta differenziata: ora le capsule di alluminio del caffè vanno nel sacco giallo. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Da oggi a Milano le capsule di caffè in alluminio possono essere conferite direttamente nel sacco giallo, quello destinato agli imballaggi in plastica e metalli.