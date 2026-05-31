La lite con Allegri l' enigma del ruolo i social Milan-Leao così si è arrivati alla rottura

Da gazzetta.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rafa Leao ha annunciato l’intenzione di lasciare il Milan al termine di una stagione caratterizzata da tensioni e divergenze con l’allenatore Allegri. La rottura tra il giocatore e la società si è verificata dopo un confronto acceso con l’allenatore, che ha portato anche a discussioni sui social e sulla sua posizione nel team. La volontà di Leao di cambiare club si è manifestata pubblicamente, segnando un punto di svolta nel rapporto tra l’attaccante e il club.

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"Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. Desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, ne sarei molto felice e soddisfatto". Rafa Leao il messaggio l'ha lanciato forte e chiaro: vuole un nuovo sorriso. Quello milanista è ormai diventato un ghigno da qualche mese e gli indizi che lo provano sono diversi. Dall'astinenza al gol per oltre due mesi, alla discussione accesa con Allegri a Roma contro la Lazio, fino alle bordate di fischi con cui ha chiuso la stagione. Dalla stagione scudetto da Mvp del campionato - che lo aveva consacrato come un top - la carriera di Leao ha preso una piega discendente e ora, dopo sette anni di Milan, siamo ai titoli di coda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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