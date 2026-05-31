Rafa Leao ha annunciato l’intenzione di lasciare il Milan al termine di una stagione caratterizzata da tensioni e divergenze con l’allenatore Allegri. La rottura tra il giocatore e la società si è verificata dopo un confronto acceso con l’allenatore, che ha portato anche a discussioni sui social e sulla sua posizione nel team. La volontà di Leao di cambiare club si è manifestata pubblicamente, segnando un punto di svolta nel rapporto tra l’attaccante e il club.

"Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. Desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, ne sarei molto felice e soddisfatto". Rafa Leao il messaggio l'ha lanciato forte e chiaro: vuole un nuovo sorriso. Quello milanista è ormai diventato un ghigno da qualche mese e gli indizi che lo provano sono diversi. Dall'astinenza al gol per oltre due mesi, alla discussione accesa con Allegri a Roma contro la Lazio, fino alle bordate di fischi con cui ha chiuso la stagione. Dalla stagione scudetto da Mvp del campionato - che lo aveva consacrato come un top - la carriera di Leao ha preso una piega discendente e ora, dopo sette anni di Milan, siamo ai titoli di coda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La lite con Allegri, l'enigma del ruolo, i social... Milan-Leao, così si è arrivati alla rottura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma, addio Ranieri: i Friedkin hanno scelto Gasperini! Così si è arrivati alla rotturaI proprietari del club hanno deciso di cambiare allenatore, passando da Ranieri a Gasperini.

Leao-Allegri: Scontro fisico all’Olimpico, rottura totale durante Lazio-MilanDurante la partita tra Lazio e Milan all’Olimpico, Rafael Leao e l’allenatore Allegri sono venuti alle mani.

Temi più discussi: E se il nuovo tecnico lo blindasse? Leao, ecco perché il suo futuro resta un'incognita; Pressing: Flop Milan-Allegri, lite Trevisani-Sabatini a Pressing: Espatria!, Ti devi arrendere Video; Milan, Leao ai titoli di coda: maglietta contro i tifosi sui social, il futuro tra United e Fenerbahçe; Dramma Milan a San Siro, due gol del Cagliari mandano il diavolo fuori dalla Champions.

Clamorosa ricostruzione del Corriere della Sera. A prescindere dall’esito della volata Champions League, #Allegri non vede l’ora di lasciare il #Milan a fine stagione. Rapporti gelidi con #Ibrahimovic dopo una lite ad inizio aprile sul terzo portiere del prossimo x.com

[Corriere] Allegri sta considerando di lasciare Milano alla fine della stagione a causa di problemi con Ibrahimovic e la gestione. Potrebbe unirsi alla nazionale. reddit

Milan, l’addio di Leao dopo 7 anni sull’altalena: Voglio un altro campionato, la replica dei tifosiDopo sette anni, Leao saluta il Milan: dallo scudetto da MVP alla pioggia di critiche. I tifosi ringraziano, ma qualcuno non nasconde il rammarico. Intanto, c'è chi lo vorrebbe in maglia United o Live ... sport.virgilio.it

Milan, che tensione tra Allegri e Ibra: addio sempre più probabileTensione alle stelle in casa Milan: Allegri valuta l’addio, gli scontri con la dirigenza sono sempre più intensi ... spaziomilan.it