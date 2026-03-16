Leao-Allegri | Scontro fisico all’Olimpico rottura totale durante Lazio-Milan

Durante la partita tra Lazio e Milan all’Olimpico, Rafael Leao e l’allenatore Allegri sono venuti alle mani. L’incidente si è verificato in un momento di alta tensione, portando a una rottura evidente tra i due. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti, lasciando il club e i tifosi senza parole. La situazione resta da chiarire, mentre si attendono eventuali conseguenze ufficiali.

Strappo totale tra Rafael Leao e il Milan nel momento più critico della stagione rossonera. La sostituzione del numero 10 portoghese al minuto 66 della sfida dell’ Olimpico contro la Lazio, con il risultato fissato sull’ 1-0 per i biancocelesti, ha innescato una reazione di insofferenza che certifica una frattura interna alla gestione tecnica di Massimiliano Allegri. L’attaccante, rilevato dal centravanti tedesco Niclas Füllkrug, ha manifestato un palese disappunto fin dai primi passi verso la linea laterale, ignorando i richiami al sacrificio chiesti dalla panchina in una fase di svantaggio che complica drasticamente la corsa per la zona Champions League. 🔗 Leggi su Serieagoal.it Articoli correlati Lazio-Milan, tifo shock: ritorno all’Olimpico e poi sciopero totaleL’Olimpico si prepara a un’ultima, fragorosa fiammata prima del silenzio totale: il tifo organizzato della Lazio ha annunciato il rientro in massa... Leggi anche: Milan, lo scontro tra Leao e Allegri: "Lasciami su", finisce a calci Aggiornamenti e notizie su Leao Allegri Scontro fisico... Temi più discussi: ? Lazio-Milan 1-0 | Leao FURIOSO con Allegri! Rigore e gol ? ai rossoneri; Allegri toglie Leao e lui non la prende bene: Mancano ancora 20 minuti, non cambiarmi; LIVE - Milan-Inter 1-0, 71': Bastoni zoppicante lascia il posto a Carlos Augusto, Frattesi per Barella; Conferenze stampa 28^ giornata Serie A: le parole di tutti gli allenatori. Leao furioso, rifiuta l'abbraccio con Allegri: Era un po' nervoso...Scudetto? Serve realismoIl tecnico rossonero ha parlato al termine del match perso di misura all'Olimpico con la Lazio: Il campionato è ancora lungo ... tuttosport.com Milan, caso Leao: nervosismo con Allegri, ecco il vero motivo!Scoppia il caso Leao in casa Milan dopo la fine del match contro la Lazio. 1-0 il passivo dei rossoneri all’Olimpico, match che ... fantamaster.it Furia Leao contro Allegri: il labiale di Tare gela il portoghese https://www.milannews24.com/lazio-milan-leao-tare-parole-retroscena/ #Milan #Leao #Allegri #LazioMilan - facebook.com facebook Scarsa intesa e nervosismo: la coppia Leao-Pulisic non funziona, Allegri deve cambiare x.com