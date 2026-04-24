Roma addio Ranieri | i Friedkin hanno scelto Gasperini! Così si è arrivati alla rottura

I proprietari del club hanno deciso di cambiare allenatore, passando da Ranieri a Gasperini. La decisione ha portato alla fine del rapporto con l’allenatore precedente, segnando una separazione definitiva con la proprietà. La scelta è stata comunicata ufficialmente e si inserisce in un processo di rinnovamento della squadra. Il cambio di guida tecnica rappresenta un passaggio importante per il futuro del club.

Calhanoglu Inter, avanti insieme: l’esperto di mercato conferma la permanenza. Ecco quando può partire il rinnovo Spinazzola Juve, rinnovo con il Napoli in stallo: i bianconeri valutano il colpo a parametro zero. Tutti gli aggiornamenti Calhanoglu Inter, avanti insieme: l’esperto di mercato conferma la permanenza. Ecco quando può partire il rinnovo Spinazzola Juve, rinnovo con il Napoli in stallo: i bianconeri valutano il colpo a parametro zero. Tutti gli aggiornamenti Roma, aria di cambiamento: Massara verso l’addio insieme a Ranieri! Ecco il nome forte...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, addio Ranieri: i Friedkin hanno scelto Gasperini! Così si è arrivati alla rottura Notizie correlate Roma, i Friedkin scelgono il silenzio: Gasperini-Ranieri, è rottura totaleI Friedkin hanno congelato ogni decisione tecnica a Trigoria per i prossimi dieci giorni, prolungando lo stallo tra l’allenatore Gian Piero Gasperini... Roma, caos Gasperini: ultimatum ai Friedkin e rottura totale con RanieriGian Piero Gasperini ha alzato un muro invalicabile a Trigoria: o lui, o il resto della Roma. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Roma, Ranieri in bilico: attesa per la decisione dei Friedkin, vicino l'addio al senior advisor; Ranieri lascia la Roma, vicino addio dopo lite con Gasperini; Ranieri verso l'addio alla Roma, attesa per la decisione dei Friedkin; Ranieri verso l'addio alla Roma: il senior advisor è ai saluti, attesa per l'annuncio dei Friedkin. Roma, Ranieri e Massara verso l'addio. La Repubblica (Roma): Vince GaspRoma senza pace: vince Gasp. Ranieri e Massara verso l'addio. L'edizione di Roma de La Repubblica apre così oggi la sua prima. tuttomercatoweb.com Roma, Claudio Ranieri si è dimesso | Via anche Massara: è partita la juventinizzazione di Gasp!Roma, Claudio Ranieri verso l'addio: le frecciatine pubbliche con Gasp hanno portato il senior advisor a salutare definitivamente (23 aprile 2026) ... ilsussidiario.net Ranieri saluta: divorzio alla Roma Juve, c’è anche De Gea Questa è la prima pagina del Corriere dello Sport del 24 aprile - facebook.com facebook Purtroppo le fabbriche e le scuole italiane chiudono perché a Roma c’è un’intera classe dirigente di governo che non capisce nulla. Salvini ne è la massima espressione x.com