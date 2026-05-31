la legge dei soldi guida il valzer degli allenatori

Diversi allenatori hanno lasciato il Bologna senza successo, tra cui Gigi Maifredi, che si è trasferito alla Juventus ma non ha ottenuto risultati positivi. La scelta di cambiare squadra non ha portato benefici e ha segnato una battuta d’arresto nella carriera di alcuni tecnici. La dinamica dei cambi in panchina sembra influenzata da interessi economici e strategie di mercato, piuttosto che da considerazioni sportive. Nessuno dei tecnici che hanno abbandonato il club ha poi raggiunto successi di rilievo altrove.

I mister che hanno volutamente lasciato Bologna non hanno avuto molta fortuna. Il primo fu Gigi Maifredi, sedotto dal bianconero di Torino, ma la sorte non fu dalla sua. Qualche anno fa anche Thiago Motta ebbe la stessa sorte. Da ultimo a rinunciare ai colori rossoblu, è Vincenzo Italiano. Ma una cosa è certa, Casteldebole porta bene e rigenera chi ne calpesta l’erba perché altrove è un pianto e forse anche un rimpianto. T. D. R. Risponde Beppe Boni E’ sempre un momento amaro quando se ne va un allenatore che in fondo ha lavorato bene, ha ottenuto risultati apprezzabili con buoni rapporti e armonia verso la società e i giocatori. Quindi anche Vincenzo Italiano dopo un paio di stagioni che ci hanno fatto emozionare se ne va e lascia le Due Torri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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