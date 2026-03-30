Nella Premier League, il cambio continuo di allenatori rappresenta una spesa di circa 50 milioni di euro all’anno. Dopo appena 44 giorni sulla panchina, l’esonero di Igor Tudor al Tottenham ha attirato l’attenzione, mentre la squadra si avvicina a concludere un accordo con un nuovo tecnico. La rotazione frequente evidenzia il carattere instabile di questo mercato.

Igor Tudor è durato 44 giorni al Tottenham. Una storiaccia. Ora sono vicini a chiudere con De Zerbi, per sostituirlo. Ma quei 44 giorni sono abbastanza per generare un’altra voce nella categoria contabile che i club inglesi definiscono pudicamente “exceptional items” – quella nebulosa di spese straordinarie dove vengono sepolte le buonuscite, le commissioni agli agenti e i costi di quello che, in qualsiasi altro settore, si chiamerebbe semplicemente malagestione. Perché – scrive il Telegraph – il calcio ha sviluppato un rapporto straordinariamente disinvolto con i propri fallimenti. Non li nega: li capitalizza. I numeri di questa stagione sono quasi comici nella loro enormità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La giostra degli allenatori in Premier è un mercato dei capri espiatori che costa 50 milioni l’anno

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