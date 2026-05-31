La Juventus Under 13 ha vinto il titolo nazionale battendo Roma, Parma ed Empoli nella Final Four a Tirrenia. I giovani bianconeri, guidati da mister Saporito, hanno confermato il titolo conquistato lo scorso anno. La manifestazione si è svolta al centro olimpico di Tirrenia, dove i ragazzi hanno mantenuto lo scettro della categoria. La vittoria rappresenta il secondo successo consecutivo per la squadra in questa competizione.

di Fabio Zaccaria La Juventus Under 13 è campione d’Italia! Battute Roma, Parma ed Empoli nella Final Four disputata al centro olimpico di Tirrenia: cammino straordinario dei bianconeri che bissano il successo nella categoria dello scorso anno. I successi nel settore giovanile bianconero non smettono di fermarsi: l’ultimo in ordine di tempo è arrivato nella giornata del 31 maggio 2026, i ragazzi dell’Under 13 allenati da mister Saporito sono ufficialmente campioni di Italia! Dopo un annata straordinaria, che ha visto la formazione bianconera prima arrivare al secondo posto nel girone A alle spalle del Milan, conquistando 43 punti in 18 giornate e poi qualificarsi alla fase finale nazionale in compagnia di Parma, Empoli e Roma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Juventus Under 13 è campione d’Italia! A Tirrenia trionfano i ragazzi di mister Saporito: lo scettro della categoria resta ai bianconeri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Juventus: L'Eleganza dell'Equilibrio - Champions of with Locatelli - EP.7

Notizie e thread social correlati

Juventus Under 15, 3 convocati da Battisti per lo stage della Nazionale a Tirrenia: ecco i nomi dei ragazzi sceltiTre giovani calciatori della Juventus Under 15 sono stati convocati dal commissario tecnico della nazionale italiana per partecipare allo stage che...

Torino FD trionfa a Tirrenia: è il nuovo Campione d’Italia!Il Torino FD si è aggiudicato il titolo di Campione d’Italia nella Divisione Calcio Paralimpico.

Temi più discussi: La Juventus vince l'Ischia Cup Under 12: all'U13 arrivano anche dal Canada e dalla Svizzera; l'Under 13 vince il Trofeo Caroli Hotels; Under 14: Parma-Napoli la finale. Superate Padova e Juventus; Juventus, Napoli, Parma e Padova pronte a combattere per uno storico Scudetto: il programma ufficiale.

Match Day Juventus U13 vs Parma,Empoli,Roma U13 Final Four Under 13 Pro 10:30 Vinovo - Campo Sportivo Ale & Ricky x.com

La Juventus Under 13 è campione d’Italia! A Tirrenia trionfano i ragazzi di mister Saporito: lo scettro della categoria resta ai bianconeriLa Juventus Under 13 è campione d’Italia! Battute Roma, Parma ed Empoli nella Final Four disputata al centro olimpico di Tirrenia: cammino straordinario dei bianconeri che bissano il successo nella ca ... msn.com

NO ALLEGRI under every Napoli posts reddit

juventus empoli under 16Juventus Empoli Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di finale di campionato 2025/26 (Inviato all’Ale & Ricky di Vinovo)– La ... juventusnews24.com