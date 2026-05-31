La Juventus Under 13 è campione d’Italia! A Tirrenia trionfano i ragazzi di mister Saporito | lo scettro della categoria resta ai bianconeri

Da juventusnews24.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus Under 13 ha vinto il titolo nazionale battendo Roma, Parma ed Empoli nella Final Four a Tirrenia. I giovani bianconeri, guidati da mister Saporito, hanno confermato il titolo conquistato lo scorso anno. La manifestazione si è svolta al centro olimpico di Tirrenia, dove i ragazzi hanno mantenuto lo scettro della categoria. La vittoria rappresenta il secondo successo consecutivo per la squadra in questa competizione.

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di Fabio Zaccaria La Juventus Under 13 è campione d’Italia! Battute Roma, Parma ed Empoli nella Final Four disputata al centro olimpico di Tirrenia: cammino straordinario dei bianconeri che bissano il successo nella categoria dello scorso anno. I successi nel settore giovanile bianconero non smettono di fermarsi: l’ultimo in ordine di tempo è arrivato nella giornata del 31 maggio 2026, i ragazzi dell’Under 13 allenati da mister Saporito sono ufficialmente campioni di Italia! Dopo un annata straordinaria, che ha visto la formazione bianconera prima arrivare al secondo posto nel girone A alle spalle del Milan, conquistando 43 punti in 18 giornate e poi qualificarsi alla fase finale nazionale in compagnia di Parma, Empoli e Roma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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