Torino FD trionfa a Tirrenia | è il nuovo Campione d’Italia!

Il Torino FD si è aggiudicato il titolo di Campione d’Italia nella Divisione Calcio Paralimpico. La finale si è svolta a Tirrenia sabato 18 aprile 2026, con la squadra che ha conquistato la vittoria nella partita decisiva. La competizione ha visto la partecipazione di diverse formazioni provenienti da varie regioni italiane, con il team torinese che si è imposto sul campo.

Il Torino FD ha conquistato il titolo di Campione d’Italia nella Divisione Calcio Paralimpico, trionfando sabato 18 aprile 2026 durante la finale nazionale disputata a Tirrenia. La squadra granata, che l’anno scorso aveva raggiunto la vetta nel terzo livello, si è imposta in una mattinata soleggiata presso il Centro di Preparazione Olimpica, confermandosi la massima autorità nel primo livello riservato ai calciatori con disabilità cognitivo-relazionali. Il percorso tecnico verso il tetto del calcio paralimpico. La conquista del trofeo è passata attraverso una serie di sfide decisive che hanno coinvolte otto formazioni pronte al confronto sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino FD trionfa a Tirrenia: è il nuovo Campione d’Italia! Notizie correlate Leggi anche: A Tirrenia la Finale Nazionale di primo livello della Divisione Calcio Paralimpico: vince il Torino FD Italia Under 21, un volto nuovo tra i convocati di Baldini: è arrivato ieri sera a Tirrenia! Di chi si tratta, tutti gli aggiornamentiMercato Napoli: il punto sui rinnovi di McTominay, Anguissa, Lobotka e novità nel futuro di Lukaku. Aggiornamenti e contenuti dedicati Torino FD in trionfo a Tirrenia, lo scudetto di Primo Livello è suoC'è un Toro che vince e diventa anche campione d'Italia alla fine di una giornata. A Tirrenia nelle Finale Nazionale della Divisione Calcio Paralimpico trionfo del Torino ... torinogranata.it A Tirrenia la finale nazionale di primo livello della Divisione Calcio Paralimpico: vince il Torino FDGravina: Questo è il calcio che non vuole lasciare indietro nessuno. Carraro: Una giornata che resterà nei ricordi di tutti gli atleti. Presente al CPO Giancarlo Antognoni ... msn.com