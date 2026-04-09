Tre giovani calciatori della Juventus Under 15 sono stati convocati dal commissario tecnico della nazionale italiana per partecipare allo stage che si terrà a Tirrenia. La selezione include tre atleti che parteciperanno alle sessioni di allenamento e alle valutazioni tecniche previste dal programma. La convocazione rappresenta un passo importante per i giovani talenti nel percorso di crescita nel settore giovanile. Il programma completo delle attività è stato comunicato ufficialmente.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 15, Battisti seleziona 3 bianconeri per lo stage della Nazionale italiana a Tirrenia: ecco le scelte del ct e il programma completo. Le ultime. Nonostante l’ultima sconfitta di campionato contro il Cesena, giungono buone notizie dal fronte Nazionale per quanto riguarda la Juventus Under 15. Il ct dell’Italia, Enrico Battisti, ha infatti convocato 33 ragazzi per il prestigioso stage di Tirrenia. Fra questi, tutti nati nel 2011, ci sono 3 ragazzi della Juventus Under 15, ecco di seguito i convocati. Il primo nome è quello del difensore Lorenzo Allara, colonna portante della Juventus Under 15 e autore di una stagione sin qui superlativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Under 15, 3 convocati da Battisti per lo stage della Nazionale a Tirrenia: ecco i nomi dei ragazzi scelti

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