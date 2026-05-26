La Juventus pianifica la rivoluzione estiva | pronti sei colpi per Spalletti Kolo Muani è il prescelto per l’attacco
La Juventus sta pianificando sei acquisti per la sessione estiva di calciomercato, con l’obiettivo di rinnovare la rosa. Tra i possibili arrivi ci sarebbe Kolo Muani come attaccante. La strategia è volta a rafforzare la squadra sotto la guida del nuovo allenatore Luciano Spalletti. La società ha comunicato di voler intervenire in modo deciso per migliorare le performance della squadra in vista della prossima stagione.
La Juventus si prepara a vivere una sessione estiva di calciomercato radicalmente innovativa, mirata a ristrutturare in modo profondo l’organico a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Secondo quanto rivelato dalle ultime indiscrezioni giornalistiche pubblicate dal quotidiano Tuttosport, la dirigenza piemontese ha pianificato l’innesto di sei o sette nuovi elementi, una manovra di ampio respiro che andrà a modificare l’assetto strutturale di ogni singolo reparto, partendo dalle fondamenta difensive fino ad arrivare ai componenti della linea d’attacco, con l’obiettivo programmatico di evitare i logoranti tormentoni che hanno caratterizzato le scorse finestre di trasferimenti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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