La Juventus pianifica la rivoluzione estiva | pronti sei colpi per Spalletti Kolo Muani è il prescelto per l’attacco

Notizia in breve

La Juventus sta pianificando sei acquisti per la sessione estiva di calciomercato, con l’obiettivo di rinnovare la rosa. Tra i possibili arrivi ci sarebbe Kolo Muani come attaccante. La strategia è volta a rafforzare la squadra sotto la guida del nuovo allenatore Luciano Spalletti. La società ha comunicato di voler intervenire in modo deciso per migliorare le performance della squadra in vista della prossima stagione.