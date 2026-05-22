Da oltre un mese la squadra non segna più di un gol in una singola partita. Questa situazione ha portato l’allenatore a decidere di puntare ancora sul tridente composto da Vlahovic, Yildiz e Conceiçao, sperando di invertire la rotta. La formazione offensiva scelta rappresenta l’ultima strategia per cercare di migliorare i risultati e trovare la via del gol. La decisione di mantenere questa coppia di attaccanti viene confermata anche dopo le ultime partite, in attesa di un cambio di passo.

Si vince e si perde tutti insieme, certo, è la base degli sport di squadra. Però quando l’imperativo dell’ultima partita della stagione è soltanto vincere, serve pestare il piede sull’acceleratore e andare il più forte possibile: servono i cavalli nel motore, l’accelerazione bruciante, l’atteggiamento sfacciato di chi deve lasciarsi dietro l’avversario di giornata. Nel derby in casa del Torino sarà questo il filo conduttore della partita della Juventus, perché altrimenti il rischio è che il cronometro corra più veloce delle gambe dei bianconeri. Che, lì davanti, saranno ancora le stesse sei: due di Francisco Conceiçao a destra, due di Kenan Yildiz a sinistra e due al centro di Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juventus, Spalletti si affida al tridente: Vlahovic, Yildiz e Conceiçao per il miracolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Spalletti a Sky Sport: Vlahovic unico, ci è mancato come il pane

Sullo stesso argomento

Udinese-Juventus: le ufficiali. Spalletti lancia il tridente Yildiz-Boga-ConceiçaoLa Juventus di Luciano Spalletti scende in campo al Friuli per il posticipo delle 20:45, con l’obiettivo dichiarato di blindare la zona Champions e...

Juventus. Giusto annullare il gol di Conceicao. Spalletti ritrova. Yildiz e VlahovicLa revisione arbitrale di Open Var non ha cambiato niente in casa Juve, dato che il gol annullato a Conceicao è stato ritenuto una decisione giusta,...

La probabile formazione della Juventus: Spalletti continua a inseguire la Champions e per farlo si affida a un ex Fiorentina di lusso dlvr.it/TSZdP6 #Fiorentina x.com

Juventus, Spalletti si affida a Vlahovic per le ultime due partiteSarà compito di Dusan Vlahovic guidare l’attacco della Juventus nelle ultime due importantissime gare di campionato. Il rientro del centravanti serbo, ha consegnato finalmente a Luciano Spalletti un c ... juvenews.eu

Juventus, il tridente per la Champions: Spalletti si affida a VlahovicSpalletti punta sul tridente Yildiz-Vlahovic-Conceiçao per trascinare la Juventus verso la Champions contro Fiorentina e Torino. tuttojuve.com