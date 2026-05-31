La Juventus ha presentato a Vlahovic una proposta di riduzione del contratto. Se il giocatore rifiuterà di accettare il taglio, la società ha già individuato tre possibili sostituti. La decisione sul futuro dell’attaccante serbo influenzerà le prossime mosse di mercato del club. La questione è al centro di discussioni interne, mentre si attendono sviluppi sulla risposta del giocatore.

La Juventus ha iniziato a pianificare i movimenti per il reparto offensivo della prossima stagione, mettendo al centro delle proprie riflessioni il destino di Dusan Vlahovic. Nonostante l’attaccante serbo sia reduce da un finale di campionato decisamente positivo, la sua permanenza a Torino non è affatto scontata e le diplomazie di mercato sono già al lavoro per evitare di farsi trovare impreparate. L’amministratore delegato bianconero Damien Comolli sta gestendo una situazione complessa, in cui la volontà di mantenere il calciatore si scontra con rigide necessità di bilancio. Come rivelato da La Stampa, l’accordo per il prolungamento fatica a decollare e la dirigenza ha già iniziato a sondare il terreno per profili alternativi di caratura internazionale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus mette Vlahovic di fronte al bivio sui contratti: se il serbo rifiuta il taglio, Comolli ha già pronti i tre sostituti d’oro

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