La Juventus al bivio per il futuro di Vlahovic | Comolli svela i dettagli del patto per il rinnovo del centravanti

Da stilejuventus.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus deve decidere entro fine giugno sul rinnovo di Dusan Vlahovic. Comolli ha rivelato l'esistenza di un accordo preliminare tra le parti, ma non sono stati forniti dettagli specifici. La società sta valutando le condizioni contrattuali e il prolungamento del contratto del centravanti. La decisione finale dipenderà dalla negoziazione tra le parti, con il termine stabilito per la conclusione del processo.

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La Juventus si trova a dover gestire una delle scadenze più delicate della propria programmazione sportiva entro la fine di giugno, termine entro il quale dovrà definire il futuro professionale di Dusan Vlahovic. Come riportato dal giornalista Camillo Demichelis per Juventibus direttamente dalla Continassa, l’amministratore delegato bianconero Damien Comolli ha incontrato i media per fare chiarezza sulla trattativa legata al prolungamento contrattuale dell’attaccante serbo. Senza la firma su un nuovo accordo entro le prossime quattro settimane, il calciatore lascerà Torino a parametro zero, uno scenario che la dirigenza intende scongiurare... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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