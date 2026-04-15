Rinnovo Vlahovic Juventus | il club mette in ghiaccio il prolungamento! I motivi e cosa aspettarsi adesso per la firma del serbo
La Juventus ha deciso di mettere in pausa le trattative per il rinnovo di contratto di Vlahovic, il centravanti serbo arrivato recentemente. La squadra non ha ancora ripreso i negoziati ufficiali e non ci sono aggiornamenti sui tempi di ripresa. La decisione riguarda esclusivamente il rinnovo e non ci sono ancora indicazioni su eventuali sviluppi futuri. La situazione resta in sospeso e si attendono ulteriori comunicazioni ufficiali.
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