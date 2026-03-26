Un calciatore che ha iniziato il suo percorso nel settore giovanile di una grande squadra a 11 anni è stato successivamente lasciato andare. Dopo aver disputato cinque stagioni tra diversi club, tra cui l’Alessandria, il Monza e la Reggiana, ora gioca nella squadra della Lazio. La sua carriera è passata attraverso varie categorie giovanili prima di approdare alla formazione biancoceleste.

La Juve è alla ricerca di portieri affidabili. Ma ne aveva uno in mano sul quale non ha creduto abbastanza. Si tratta di Edoardo Motta, scovato a 11 anni e ceduto troppo presto, prima in prestito e poi a titolo definitivo, dopo appena un quinquennio nelle squadre giovanili del club. Ora il 2005 fa felice la Lazio: con l’infortunio di Provedel è diventato il titolare, il trasferimento dalla Reggiana avvenuto a gennaio ha così assunto tutte le caratteristiche di un ottimo affare. La Juve ha scovato Motta a 11 anni, quando giocava nella Soccer Spartera di Biella. L’estremo difensore, dal luglio 2016 in poi, si è messo in mostra in diversi tornei giovanili, spesso premiato come miglior portiere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, Motta è un caso: il club lo ha scovato a 11 anni, poi lo ha mollato. Ora fa felice la Lazio

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