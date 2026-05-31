Prima di confermare Spalletti come nuovo allenatore, la Juventus aveva considerato anche il nome di Simone Inzaghi. Questa scelta non è però andata in porto, e la società ha deciso di mantenere l’attuale tecnico. La notizia è stata rivelata da un retroscena di Comolli, che ha fatto chiarezza sui passaggi che hanno portato alla conferma di Spalletti sulla panchina bianconera.

Spalletti è stato confermato allenatore della Juventus, ma la notizia è il nome che i bianconeri hanno valutato prima di blindarlo: Simone Inzaghi. A rivelarlo è Repubblica Torino, secondo cui l’amministratore delegato Damien Comolli “ era tentato dal richiamare in Serie A” l’ex tecnico nerazzurro, prima di scegliere di dare fiducia a Lucio. Insomma, l’idea di portare Inzaghi alla Juventus è stata concreta, anche se alla fine non è andata in porto. Una conferma meno solida di quanto sembri. È questo il punto che cambia la lettura della vicenda. Se la dirigenza ha davvero soppesato un’alternativa del calibro di Inzaghi, significa che la riconferma di Spalletti non è stata un atto di piena convinzione, ma il risultato di una riflessione tutt’altro che scontata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Juve aveva pensato a Inzaghi prima di confermare Spalletti: il retroscena di Comolli

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