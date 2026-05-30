Ieri si è svolto un incontro tra il presidente della Juventus, Spalletti e Comolli. Durante l'incontro sono state discusse le richieste di mercato del tecnico per la rinascita della squadra. Non sono stati forniti dettagli specifici sui giocatori o le strategie richieste. L'incontro si è concentrato sulla pianificazione delle prossime mosse di mercato e sulle potenziali operazioni da portare avanti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento.

I retroscena sul vertice andato in scena ieri in casa Juve tra Elkann, Spalletti e Comolli. Le richieste di mercato del tecnico bianconero. Il tempo delle attese è definitivamente scaduto in casa bianconera: la dirigenza deve agire. Nelle scorse ore è andato in scena un delicato e cruciale vertice di mercato tra John Elkann, l’amministratore delegato Damien Comolli e l’allenatore Luciano Spalletti. Il numero uno di Exor ha voluto incontrare i vertici societari per fare il punto della situazione, lanciando un messaggio inequivocabile: alla Juventus serve ora totale concretezza. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, il patron non ha affatto gradito i recenti fallimenti operativi, chiedendo delucidazioni precise sui clamorosi e mancati arrivi di Alisson e Andrew Robertson. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - I retroscena sul vertice Juve tra Elkann, Spalletti e Comolli. Le richieste di mercato per la rinascita bianconera

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JUVE NEL CAOS: LITE SPALLETTI-COMOLLI E LE COLPE DI ELKANN CONTROCAMPO BIANCONERO

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