Juve la squadra preferisce Spalletti a Comolli | c’è solo qualche scontento Il retroscena
La squadra juventina mostra una preferenza per l’allenatore Spalletti rispetto a Comolli. Solo alcuni giocatori esprimono insoddisfazione nei confronti della scelta. La maggior parte del gruppo si è schierata a favore del tecnico, che ha iniziato l’allenamento con il gruppo nel rispetto del programma. Nessun altro dettaglio sulla composizione della rosa o sui motivi di eventuali dissensi viene fornito.
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Mercato JuveSpalletti vs COMOLLI! Attenzione a Zirkzee!
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Juve, la squadra si schiera con Spalletti C'è solo qualche scontento? facebook
Mi permetto un appunto: non è arrivato come centravanti, bensì ERA un centravanti! ma gli allenatori veri convincono i campioni a fare ruoli diversi per la squadra. Invece oggi vedo che siccome uno di 20 anni preferisce partire da sinistra ci metto Cambiaso a x.com
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