Juve la squadra preferisce Spalletti a Comolli | c’è solo qualche scontento Il retroscena

Da juventusnews24.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La squadra juventina mostra una preferenza per l’allenatore Spalletti rispetto a Comolli. Solo alcuni giocatori esprimono insoddisfazione nei confronti della scelta. La maggior parte del gruppo si è schierata a favore del tecnico, che ha iniziato l’allenamento con il gruppo nel rispetto del programma. Nessun altro dettaglio sulla composizione della rosa o sui motivi di eventuali dissensi viene fornito.

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