Matteo Politano ha segnato diversi gol contro il Milan nel corso della sua carriera, confrontandosi con diverse squadre tra cui il Sassuolo, l’Inter e il Napoli. I suoi risultati contro i rossoneri sono stati particolarmente notevoli, con un numero di reti segnate che si distingue rispetto ad altri avversari. Questa statistica si ripete nel tempo, consolidando il suo ruolo di giocatore temuto dalla squadra milanese.

Ancora lui. Ancora contro il Milan. Il gol segnato al 'Maradona' riporta in primo piano un dato che pesa: sono sette le reti di Matteo Politano contro i rossoneri, la squadra più colpita in carriera. Un’abitudine che dura da dieci anni. Antonio Conte lo aveva anticipato nel post partita: nella rifinitura, avevo detto a Politano che il suo ingresso avrebbe risolto la partita. Così è stato. Il primo capitolo risale al 2016, quando Politano vestiva la maglia del Sassuolo. A 'San Siro' trovò il gol approfittando di un errore di De Sciglio nel pirotecnico 4-3 per il Milan di Montella. L’anno successivo si ripeté con un destro da fuori area che valse l’1-1 contro la squadra di Gattuso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Politano, la bestia nera del Milan: il dato dei gol segnati contro i rossoneri è impressionante

Leggi anche: Milan, il Settore Giovanile brilla: tante vittorie e diversi gol segnati per i giovani rossoneri

Juventus, bestia nera Palladino: cosa è successo negli ultimi precedenti contro il tecnico dell’Atalanta! Il dato non lascia dubbiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Temi più discussi: Il protagonista in positivo é l’esplosività del brasiliano; Politano porta in vantaggio il Napoli: il Milan paga ancora un De Winter poco deciso come in Supercoppa; Basta Politano, la spunta il Napoli; Il Milan dice addio allo scudetto, al Maradona finisce 1-0 per il Napoli: la sintesi del match.

Politano quando vede il Milan non ci vede più dalla rabbia agonistica: ha stabilito un recordUltime notizie SSC Napoli - Quello di ieri è stato il settimo gol in carriera di Matteo Politano contro il Milan, la sua vittima preferita tra Napoli (5 reti) e Sassuolo (2). Ne parla Tuttosport. Poli ... msn.com

Conte Buongiorno e Politano ok, Baroni la nostra bestia neraNAPOLI (ITALPRESS) – Anzitutto abbiamo ritrovato i nazionali, anche se molti di loro hanno giocato due partite. Buongiorno è tornato in gruppo, ha svolto 3 o 4 allenamenti con noi. Lo stesso vale per ... iltempo.it

MANCINI, BARELLA, POLITANO, DIMARCO E LOCATELLI: MORIBONDI IN BOSNIA, E FENOMENI IN CAMPIONATO VOI AVETE UNA SPIEGAZIONE, O È TUTTO CASUALE - facebook.com facebook

"Come si fa a prendere un gol così": ecco il commento di Allegri dopo il gol di Politano x.com