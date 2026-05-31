La 47esima edizione del Palio della Stella si è conclusa con la vittoria della squadra della Rocca, che ha conquistato il Paliotto. La regata si è svolta sul guzzo Grecale, durante la gara dei Quattro Forti a Monte Argentario.

MONTE ARGENTARIO Grande Palio della Stella, che si è aggiudicata la 47esima edizione della Regata Remiera dei Quattro Forti a bordo del guzzo Grecale. Alla prima girata però è stata la Rocca a portarsi in testa nel grande equilibrio iniziale, davanti a Santa Caterina, Stella e Forte Filippo, posizioni confermate anche nella seconda e nella terza delle 10 vasche previste. Grande equilibrio nelle prime posizioni anche nella quarta vasca, tanto che nella quinta girata la Stella si è fatta sotto, avvicinando la Rocca per la prima posizione. Battaglia anche nella sesta girata, con la Stella passata al comando, poi Rocca, Santa Caterina e Forte Filippo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La gara dei Quattro Forti. Brilla una Stella. Il Paliotto va alla Rocca

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