Brilla la stella Delta Motors

Delta Motors, concessionaria Mercedes-Benz, si è posizionata al primo posto nella classifica italiana dei rivenditori ufficiali del marchio. La società, con radici romagnole, ha ottenuto il riconoscimento come miglior dealer del paese. La premiazione si è svolta in Italia e rappresenta un traguardo importante per l’azienda, che si occupa di vendita e assistenza di veicoli Mercedes-Benz.

È anche un po’ romagnola la miglior concessionaria Mercedes-Benz d’Italia con Delta Motors che festeggia il raggiungimento del gradino più alto del podio nazionale nella classifica dei dealer della Stella a tre punte. L’apertura lo scorso anno di Rimini ha permesso al gruppo, competente anche per le province di Pesaro, Ancona e Macerata di catapultarsi nel Club 1.000, la Serie A dei concessionari Mercedes-Benz e il gradino adatto per giungere alla vittoria del prestigioso contest Frecce d’Argento. Un risultato raggiunto grazie agli elevati standard qualitativi nell’operatività del salone: dalla cura maniacale nella consegna di ogni singola vettura alla precisione chirurgica dell’assistenza post-vendita, fino alla solidità dei servizi finanziari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Brilla la stella Delta Motors Delta Motors miglior concessionaria Mercedes-Benz d’ItaliaÈ marchigiana la miglior concessionaria Mercedes-Benz d’Italia: Delta Motors raggiunge il gradino più alto del podio nazionale nella classifica dei... La stella bianconera brilla anche in nazionale: Yildiz batte ZhegrovaSe da un lato l’Italia mastica ancora amaro per la mancata qualificazione ai Mondiali, dall’altro la Turchia festeggia un traguardo importante: il... NEW OP SCRIPT #sab #robloxscripts #roblox #robloxedit #delta #games #gaming