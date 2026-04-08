Furto di quadri alla Magnani Rocca | sopralluogo dei Ris nella villa dei capolavori È caccia ai quattro ladri

Nella villa della Magnani Rocca, teatro di un furto di quadri, sono stati effettuati recenti sopralluoghi dai Ris di Parma. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo prove e tracce sul luogo, mentre proseguono le indagini per individuare i quattro sospettati coinvolti nel colpo. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità, che cercano di fare luce sulla dinamica del furto e sui responsabili.

I Ris di Parma a caccia di tracce utili per cercare di capire chi ci sia dietro al mega furto di opere d'arte alla Magnani Rocca. Da stamattina infatti i militari del Reparto investigazioni scientifiche sono al lavoro alla Fondazione Magnani Rocca per effettuare rilievi utili alle indagini sul. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Furto alla Magnani Rocca, è caccia ai quattro ladri: al lavoro su tracce e video Furto dei quadri alla Magnani Rocca: un trattore rubato potrebbe essere stato usato dalla banda per aprirsi un varcoE' stato sottratto a poche centinaia di metri dal museo e poche ore prima del colpo, sul mezzo agricolo effettuati i rilievi dei carabinieri Un... Temi più discussi: Le indagini sul furto di opere d’arte alla Fondazione Magnani Rocca; Clamoroso furto alla Fondazione Magnani-Rocca (Parma): rubati Renoir, Cézanne, Matisse; Furto a Parma: rubati quadri di Renoir, Cezanne e Matisse. Fondazione: Agito in 3 minuti; Quanto valgono i quadri rubati alla Magnani Rocca. Furto di quadri alla Magnani Rocca: sopralluogo dei carabinieri del Ris a Mamiano - FotoNuovo sopralluogo dei carabinieri alla Magnani Rocca, dopo il furto di tre quadri avvenuto nei giorni scorsi. Questa mattina i carabinieri della sezione operativa del Ris e del Nucleo Tutela ... gazzettadiparma.it Furto di quadri, i Ris nella villa di Parma: cercano tracce sul Renoir lasciato durante la fugaAl setaccio anche i video delle telecamere della Fondazione Magnani Rocca per ricostruire il colpo da 9 milioni. E tracciare un identikit dei ladri ... bologna.repubblica.it Il furto in una parrocchia di Lignano Sabbiadoro è costato, a un cittadino italiano e a un tunisino, una condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione - facebook.com facebook #GdiF #Savona: furto di prodotti petroliferi all’interno di un deposito fiscale, perquisizioni nei confronti di 17 soggetti. Sequestrati oltre 3700 litri di carburante. #NoiconVoi #informareperconoscere #cittadinoinformato x.com