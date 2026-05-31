La foto dell’autista senza protezione spacciata per l’Hantavirus della Hondius è vecchia di sei anni

Sui social è stata condivisa un’immagine di un autista di autobus senza protezioni, attribuita erroneamente al conducente del veicolo coinvolto nel caso di Hantavirus a Tenerife. La foto, in cui l’autista indossa camicia e cravatta, risale a sei anni fa ed è stata presentata come quella del conducente del bus collegato al focolaio. Non ci sono prove che l’immagine sia attuale o collegata all’episodio in questione.

Sui social circola l’immagine di un autista di autobus in camicia e cravatta, senza alcun dispositivo di protezione, presentata come il conducente del mezzo che avrebbe trasportato i passeggeri sbarcati dalla nave da crociera MV Hondius, al centro di un focolaio di Hantavirus a Tenerife. Secondo chi la diffonde, l’assenza di protezioni dimostrerebbe che l’emergenza sanitaria è una messinscena. L’immagine è autentica, ma è vecchia e non ha nulla a che vedere con l’Hantavirus: risale al gennaio 2020 e fu scattata nel Regno Unito durante un’evacuazione legata al Covid-19. Per chi ha fretta. Una foto mostra un autista senza protezioni e viene spacciata come prova che il focolaio di Hantavirus a bordo della Hondius sarebbe una farsa. 🔗 Leggi su Open.online

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