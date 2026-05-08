A bordo della nave Mv Hondius, ancora presenti circa novantanove persone di diverse nazionalità, si sta vivendo un’emergenza legata alla diffusione dell’hantavirus. La nave, partita dall’Argentina, si trova attualmente in mare e si prepara ad attraccare a Tenerife, nelle Isole Canarie, domenica 10 maggio. La situazione ha causato l’intervento delle autorità sanitarie e ha portato all’attivazione di procedure di sicurezza e monitoraggio.

A bordo della Mv Hondius ci sono ancora una novantina di persone di 23 nazionalità diverse. Lo sbarco alle Isole Canarie, a Tenerife, è previsto per domenica 10 maggio. I passeggeri sono in viaggio dal primo aprile, giorno in cui sono partiti in 147 dal porto di Ushuaia, Argentina. Di certo nessuno di loro si aspettava che la crociera si sarebbe trasformata in poco tempo in un focolaio di hantavirus capace di mettere in allerta la comunità internazionale. L’Organizzazione mondiale della Sanità ribadisce che “ non sarà una pandemia ” ma si continuano a cercare possibili casi di infezione in tutto il mondo. Sono 3 i morti e 8 i contagiati, di cui 5 confermati dall’Oms.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La partenza in Argentina, i morti e l’emergenza internazionale: le tappe della diffusione dell’hantavirus sulla nave Mv Hondius

Notizie correlate

Tragedia sulla nave Hondius: 3 morti per l’hantavirus in Argentina? Punti chiave Come si è diffuso il contagio tra i passeggeri della nave? Quale attività ha causato il contatto con i roditori infetti? Perché questa...

Primo contagiato in Svizzera dopo la crociera dell’orrore: cresce l’allarme per l’hantavirus sulla nave MV HondiusSi allarga il caso della nave da crociera MV Hondius, al centro di un’emergenza sanitaria internazionale dopo un focolaio di hantavirus che ha già...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Hantavirus sulla nave da crociera, l’Argentina indaga sull’origine del contagio; Buenos Aires, IV edizione della MaraTANA; Hantavirus, casi in aumento in Argentina, Paese da cui crociera è partita; Focolaio di hantavirus sulla crociera Mv Hondius: nuovo caso in Argentina non collegato ai contagi a bordo.

L'Argentina contro l'Oms, "usa il virus contro la nostra sovranità". Il governo Milei: "Siamo capaci di proteggere la salute della popolazione" #ANSA - facebook.com facebook

In questa epidemia -descritta su @NEJM- di #Hantavirus #Andes occorsa in Argentina nel 2018 e durata 4 mesi, l’infezione si è propagata da 3 casi iniziali, definiti come super diffusori a 27 persone in totale. L’indice RT è stato superiore a 2. Con 8 casi nell’att x.com