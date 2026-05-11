Dopo quarantacinque giorni di navigazione, la nave da crociera è arrivata a Tenerife, portando con sé i 149 passeggeri e il personale coinvolto. Durante il viaggio sono stati registrati due decessi tra i membri dell’equipaggio, e a bordo sono stati riscontrati casi di infezione da Hantavirus. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità sanitarie, che hanno monitorato attentamente l’evolversi della situazione.

Due nuovi casi confermati di Hantavirus dopo lo sbarco della Mv Hondius a Tenerife: il punto della situazione con Massimo Andreoni Eppure, nonostante le condizioni favorevoli, la diffusione dell’Hantavirus a bordo della nave è stata limitata. Un dato che conferma “la scarsa trasmissibilità da persona a persona”, sottolinea Andreoni. D’altro canto, nel 2025, “ci sono stati 229 casi e 59 decessi per Hantavirus: vuol dire che la letalità è molto alta (25%), ma significa anche che, al di fuori di un focolaio di 30 persone, non si è mai verificato un contagio molto ampio”. È per questo che l’Organizzazione mondiale della sanità predica calma, ritenendo molto basso il rischio per la salute pubblica.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus, la fine dell’odissea della Hondius e gli errori a bordo

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