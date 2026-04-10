Lite tra rider a Porta Venezia finisce a coltellate | 28enne arrestato per tentato omicidio

Lo scorso 8 aprile, in zona Porta Venezia a Milano, un confronto tra due rider si è trasformato in un episodio di violenza con l’utilizzo di un coltello. Uno dei due, un uomo di 27 anni, è stato colpito durante l’alterco. Dopo le indagini, le autorità hanno arrestato un uomo di 28 anni con l’accusa di tentato omicidio.

Un rider di 27 anni è stato accoltellato da un collega in zona Porta Venezia a Milano lo scorso 8 aprile. Il suo aggressore, un 28enne, è stato arrestato per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Lite in casa tra giovani a Milano finisce a coltellate, minorenne arrestato per tentato omicidioEseguito un arresto per tentato omicidio, rapina aggravata e altri reati a Milano. Leggi anche: La lite e le coltellate per uccidere. Rider in cella per tentato omicidio Temi più discussi: Lite tra rider a Porta Venezia finisce a coltellate: 28enne arrestato per tentato omicidio; Lite tra due rider per le consegne finisce a coltellate: uno è grave in ospedale; La lite e le coltellate per uccidere. Rider in cella per tentato omicidio; La lite e le coltellate per uccidere Rider in cella per tentato omicidio. Lite tra rider a Porta Venezia finisce a coltellate: 28enne arrestato per tentato omicidioUn rider di 27 anni è stato accoltellato da un collega in zona Porta Venezia a Milano lo scorso 8 aprile. Il suo aggressore, un 28enne, è stato arrestato per tentato omicidio. fanpage.it Lite tra due rider per le consegne finisce a coltellate: uno è grave in ospedaleIl diverbio in Porta Venezia, poi cinque fendenti con un taglierino affilato. L’aggressore arrestato per tentato omicidio ... milano.repubblica.it 1910 ca. Passeggiata a cavallo sui Bastioni di Porta Venezia (attuale piazza della Repubblica), sotto passavano i tram diretti verso l 'attuale via Turati, allora Principe Umberto. Foto del 2024 da Google, mappa nel 1906. - facebook.com facebook Un locale poliedrico con vista sullo skyline di Porta Venezia, appena aperto all’interno dell’hotel Calimala. Lo abbiamo provato per voi x.com