Lite tra rider a Porta Venezia finisce a coltellate | 28enne arrestato per tentato omicidio

Da fanpage.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 8 aprile, in zona Porta Venezia a Milano, un confronto tra due rider si è trasformato in un episodio di violenza con l’utilizzo di un coltello. Uno dei due, un uomo di 27 anni, è stato colpito durante l’alterco. Dopo le indagini, le autorità hanno arrestato un uomo di 28 anni con l’accusa di tentato omicidio.

Un rider di 27 anni è stato accoltellato da un collega in zona Porta Venezia a Milano lo scorso 8 aprile. Il suo aggressore, un 28enne, è stato arrestato per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lite in casa tra giovani a Milano finisce a coltellate, minorenne arrestato per tentato omicidioEseguito un arresto per tentato omicidio, rapina aggravata e altri reati a Milano.

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