Lecce lite in casa finisce nel sangue a Tricase | 28enne ucciso a coltellate dal fratello 33enne

Giovedì 30 aprile, nel centro storico di Tricase, una lite tra due fratelli è finita con un'arma da taglio che ha causato la morte di uno dei due. La tragedia si è verificata in una palazzina dove i due conviventi risiedevano. La vittima aveva 28 anni, mentre l'aggressore, di 33 anni, è stato arrestato dalle forze dell'ordine sul luogo dell'incidente.

La tragedia nel pomeriggio di giovedì 30 aprile in una palazzina nel centro storico della cittadina salentina dove i due fratelli vivevano. Ancora da chiarire il movente del delitto ma la prima ipotesi è una lite per questioni economiche sfociata in tragedia.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Spedizione punitiva finisce in tragedia: 33enne ucciso a coltellate a FirenzeLe indagini sono ancora in corso, ma si delinea una prima ricostruzione del delitto. Lite tra rider a Porta Venezia finisce a coltellate: 28enne arrestato per tentato omicidioUn rider di 27 anni è stato accoltellato da un collega in zona Porta Venezia a Milano lo scorso 8 aprile. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ripetute violenze contro la moglie da cui si sta separando. Il figlioletto chiama i carabinieri; Notte di violenza nel Salento: minaccia e picchia la compagna e poi aggredisce i carabinieri, tre arresti; Porto Cesareo, 12enne aggredita da un rottweiler dopo una lite: si valuta il caso bullismo; Lecce, litigano con un'amichetta e le scatenano contro il loro rottweiler: sorelle accusate di tentato omicidio. Lecce, lite in casa finisce nel sangue a Tricase: 28enne ucciso a coltellate dal fratello 33enneLa tragedia nel pomeriggio di giovedì 30 aprile in una palazzina nel centro storico della cittadina salentina dove i due fratelli vivevano ... fanpage.it Accoltella e uccide il fratello 28enne, l'omicidio in casa: «Stavano litigando». L'allarme dato da un amicoUn uomo di 32 anni, originario del Bangladesh, è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di aver accoltellato a morte il fratello minore, ... msn.com Dopo Lazio, Lecce e Sassuolo, Moise Kean salterà anche la partita con la Roma - facebook.com facebook A #PortoCesareo una lite tra adolescenti degenera in un'aggressione brutale: 2 sorelle di 15 e 17 anni aizzano un #rottweiler contro una #13enne che viene azzannata al polpaccio. La Procura per i Minorenni di Lecce ha aperto un'inchiesta per tentato omici x.com