Un banco di prova culturale, la Ferrari Luce, non è un’auto ma un progetto che ha suscitato discussioni. La sua realizzazione ha incontrato ostacoli e criticità, rallentando i tempi di completamento. La vettura, più che un veicolo, rappresenta un’idea di progresso e innovazione, simbolo di tecnologia e velocità. La sua creazione ha richiesto investimenti e risorse, ma non è ancora stata presentata ufficialmente. La sua realizzazione resta in sospeso, con alcuni aspetti ancora da definire.

L’ automobile è stata, prima di ogni altra cosa, un’idea di futuro impellente e imminente. Un simbolo di superamento del limite umano, di dominio della tecnica, di accelerazione del tempo storico. E forse nessun movimento artistico e culturale ha saputo comprenderlo meglio del Futurismo italiano. La bellezza di «un’automobile ruggente». Quando Filippo Tommaso Marinetti, nel Manifesto del Futurismo del 1909, scriveva che «un’automobile ruggente è più bella della Nike di Samotracia», stava affermando che la modernità aveva ormai sostituito la contemplazione con la velocità, la staticità con il dinamismo, la nostalgia con la potenza della macchina: il motore diventava estetica; il rombo diventava poesia; la velocità diventava filosofia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Ferrari Luce non è un’automobile: è un banco di prova culturale. E poteva andare meglio

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Ferrari's New Engine Is Coming: New Aero, New Engine And A Secret Monza Test!

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