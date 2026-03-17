Hernaiz ha dichiarato ieri pomeriggio a TeleSveva, durante la trasmissione Super Mario Sport, che l’evento a Manfredonia è andato oltre le aspettative, descrivendo la situazione come molto positiva e caratterizzata da un forte entusiasmo. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sulle specifiche attività svolte o sui risultati ottenuti. La sua intervista si è concentrata sulla percezione generale di soddisfazione per quanto accaduto.

"Meglio di così non poteva andare" così Hernaiz ieri pomeriggio a TeleSveva, ospite di Super Mario Sport. "Sono molto contento, oltre alla doppietta c'è stata una grande vittoria. Ultimamente si raccoglieva poco, ma facevamo buone prestazioni. Il Miramare è una bolgia, c'è un entusiasmo incredibile, ci danno una mano enorme per 90'" dichiara il 10 sipontino. Sul rendimento casa-trasferta: "Cercheremo di portare punti anche in trasferta per salvarci il prima possibile". Hernaiz parla anche della piazza di Manfredonia: "Ho avuto tanta voglia di Manfredonia dall'inizio dell'estate. La città mi ha dato tutto, è casa mia. Qui tutti ti salutano e ti vogliono aiutare". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, Hernaiz: “Meglio di così non poteva andare, c’è entusiasmo”

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