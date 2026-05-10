A Viadana poteva andare meglio Ora bisogna vincere di sette punti

A Viadana la partita si è conclusa con una sconfitta di sei punti, lasciando ancora spazio per miglioramenti. La squadra ha ottenuto 17 punti contro gli 11 degli avversari, ma ora dovrà cercare di recuperare un gap di sette punti per raggiungere gli obiettivi prefissati. Durante l'incontro, sono stati impiegati diversi giocatori, con alcune sostituzioni avvenute nel corso del secondo tempo.

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